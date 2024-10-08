Попова: инфекционные болезни приобретают новый потенциал распространения

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В современном мире многие инфекции приобретают новый потенциал распространения в несвойственных для них территориях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Под влиянием ряда природных, социальных и техногенных факторов, нарастающего антропогенного воздействия на функционирование паразитарных систем активно изменяются характер и проявление эпидемического процесса многих инфекционных болезней", – заявила она во время научно-практической конференции "Актуальные вопросы санитарной охраны территории и снижения рисков распространения чумы и других опасных инфекционных болезней".

Она подчеркнула, что серьезной угрозой, способной спровоцировать "ЧС санитарно-экономического характера международного масштаба", остается чума.

"Сохраняется риск заражения людей чумой в природных очагах и вероятность ее заноса из зарубежных стран, в том числе с территории трансграничных природных очагов", – пояснила глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире предполагает высокий риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа. Она уточнила, что с начала 2024 года в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае и США зафиксировали случаи заражения людей вирусами гриппа птиц.

