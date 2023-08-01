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Площадь пожара на строительной базе в Люберцах достигла 1,2 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь пожара в ангарах на строительной базе в подмосковных Люберцах достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В Люберцах горят три ангара на площади 1 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы 70 человек и 21 единица техники.
Пожар на строительной базе в Котельническом проезде в Люберцах начался днем 1 августа. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.
Ранее пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Там загорелись лакокрасочные материалы. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров.
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