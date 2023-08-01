Площадь пожара на строительной базе в Люберцах достигла 1,2 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара в ангарах на строительной базе в подмосковных Люберцах достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Люберцах горят три ангара на площади 1 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы 70 человек и 21 единица техники.

Пожар на строительной базе в Котельническом проезде в Люберцах начался днем 1 августа. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Там загорелись лакокрасочные материалы. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров.

