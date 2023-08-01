Открытое горение на производстве шин ликвидировали в Люберцах

Фото: Телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на производстве шин ликвидировали в подмосковных Люберцах в 14:34. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

По информации агентства, огнем были охвачены три ангара. Площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, его локализовали на 1,3 тысячи "квадратов". Огонь при этом не угрожал гипермаркету "Леруа Мерлен", который расположен рядом.

Отмечается, что в тушении приняли участие 70 человек личного состава и 21 единица техники. Как уточняет прокуратура, причиной инцидента могли быть сварочные работы, на данный момент начата проверка.

О пожаре в Котельническом проезде в Люберцах стало известно днем 1 августа. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Там загорелись лакокрасочные материалы. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар в Люберцах на площади 1,3 тыс "квадратов"