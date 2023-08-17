Товарооборот России и Японии в июле упал на 51%

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот России и Японии в июле этого года снизился на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив около 715 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

В частности, в прошлом месяце Япония сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 53,6% и угля – на 72,9%. Кроме того, японские власти вновь не закупали российскую нефть.

Одновременно с этим Япония в июле нарастила импорт зерновых из России на 5679,4%, а также экспорт в РФ медицинских изделий на 1123,2% и легковых авто – на 84,9%.

В целом объем экспорта Японии в РФ в прошлом месяце вырос на 25% по сравнению с июлем 2022 года, а импорт снизился на 69,6%.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за январь – июль 2023 года вырос на 36,5% и составил более 134 миллиардов долларов.

За данный период Китай ввез в РФ товаров более чем на 62,5 миллиарда долларов, а Россия в КНР – более чем на 71,5 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рост китайских поставок составил 73,4%, а поставки из РФ в КНР выросли на 15,1%.

Импорт японских машин в Россию сократится вдвое с 9 августа