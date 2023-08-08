Товарооборот России и Китая за январь–июль вырос на 36,5%

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Товарооборот между Россией и Китаем за январь–июль 2023 года вырос на 36,5% и составил более 134 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР сообщает РИА Новости.

За данный период Китай ввез в РФ товаров более чем на 62,5 миллиарда долларов, а Россия в КНР – более чем на 71,5 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рост китайских поставок составил 73,4%, а поставки из РФ в КНР выросли на 15,1%. Только в июле товарооборот двух стран достиг 19,488 миллиарда долларов.

При этом за период с января по июль товарооборот Китая и США снизился на 15,4%, составив 381,51 миллиарда долларов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обозначили новую цель по наращиванию товарооборота между странами в 250 миллиардов долларов в год.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов сообщил, что Китай, Турция, Индия и Азербайджан заняли место Евросоюза во внешней торговле РФ. Он добавил, что товарооборот с Китаем уже в текущем году может достичь 200 миллиардов долларов.

До этого Владимир Путин рассказал, что отечественные предприятия имеют возможности для удовлетворения потребностей КНР в сфере энергетического сектора. Из прогнозов следует, что к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит не менее 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.



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