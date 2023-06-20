В ФТС заявили, что Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили ЕС в торговле России

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Китай, Турция, Индия и Азербайджан заняли место Евросоюза во внешней торговле РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслана Давыдова.

При этом товарооборот с Китаем уже в текущем году может достичь 200 миллиардов долларов. В целом, по словам Давыдова, южные и восточные направления развиваются крайне активно в плане торговли.

По информации агентства, в прошлом году товарооборот РФ и ЕС достиг максимума за восемь лет – более 258 миллиардов евро. Кроме того, импорт европейских стран из России также оказался на уровне исторического максимума.

Давыдов отметил, что Германия по-прежнему остается в топ-10 торговых партнеров России. Однако в этом списке заметно сдали свои позиции Нидерланды, которые обычно держались в тройке за счет перевалки нефти через порт Роттердама, добавил врио главы ФТС.

Ранее Руслан Давыдов сообщил, что российский импорт практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении.

До этого стало известно, что Узбекистан договорился с "Газпромом" на ПМЭФ о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.