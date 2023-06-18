Журналистка Sky News удивилась, что западный бизнес продолжает оставаться в РФ

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Британская журналистка Диана Мэгней удивилась жизни в России под санкциями, и тому, что западный бизнес до сих пор присутствует в стране. Об этом рассказала в эфире Sky News.

"Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", – отметила она.

По словам журналистки, российская экономика успешно противостоит западным санкциям. Так, компания владеющая брендом Zara, Inditex, открыла в стране торговые точки с российскими названиями, в которых продаются произведенные в России товары, резюмирует корреспондентка.

Ранее японский профессор заявил, что гениальность россиян снизила влияние санкций Запада. По мнению профессора Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, граждане РФ способны находить выход из любых сложных ситуаций.



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