Японский профессор заявил, что гениальность россиян снизила влияние санкций Запада

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Западные санкции слабо повлияли на жизнь россиян благодаря гениальному умению граждан РФ находить выход из любых сложных ситуаций. Такое мнение выразил профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори в своей статье для издания Wedge Online.

По словам японского профессора, санкции Запада создали определенные трудности для россиян в получении некоторых услуг, которыми они пользовались ранее. Тем не менее русским удается находить собственные решения в таких непростых ситуациях.

Так, констатирует Хаттори, санкции пока не привели к какому-либо существенному снижению уровня жизни в РФ. Помимо этого, российские власти также тщательно следят, чтобы жизнь населения существенно не пострадала от введенных ограничительных мер, заявил профессор.

По его подсчетам, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в России оказался совсем небольшим, а цены на топливо и вовсе показали необычайную стабильность.

Хаттори привел в качестве примера сильный рост цен на яйца в Японии. В связи с этим местных жителей "буквально шокирует", что в условиях конфликта с Украиной в России падали цены на яйца.

Ранее Владимир Путин, говоря о санкционном давлении на Россию, вспомнил пословицу о расплате за намерение навредить другому.

До этого Путин заявил, что Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введенные против нее санкции. Он также обратил внимание на то, что прокурорам следует содействовать ликвидации избыточных административных преград.

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