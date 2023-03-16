Путин, говоря о санкциях, вспомнил пословицу "не рой другому яму, а то сам в нее попадешь"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин, говоря о санкционном давлении на Россию, вспомнил пословицу о расплате за намерение навредить другому, сообщает РИА Новости.

"Вспоминается русская пословица: "не рой другому яму, а то сам в нее попадешь", – заявил президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он предположил, что сейчас именно это и происходит.

Ранее Путин заявил, что Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введенные против нее санкции.

По его словам, в последние годы против России развязалась санкционная агрессия, однако экономика страны достойно реагирует на связанные с этим вызовы. Президент обратил внимание на то, что прокурорам следует содействовать ликвидации избыточных административных преград.



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