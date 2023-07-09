Россия стала главным поставщиком газа в Испанию по итогам июня

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Россия по результатам июня текущего года заняла первое место среди всех поставщиков газа в Испанию. Об этом говорят данные испанской энергетической компанией Enagas.

Так, в первый месяц лета королевство закупило у России эквивалент 7 673 гигаватт-час (ГВт•ч) сжиженного природного газа (СПГ). На топливо из РФ пришлось 26,8% от общего объема купленного страной топлива.

Второе место по объемам поставок СПГ в Испанию после РФ занял Алжир. На его долю пришелся 21%. Замыкают тройку Соединенные Штаты с долей поставок в 18,5%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал об итогах работы газопровода "Сила Сибири" в 2022 году. По его словам, объем поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубических метров газа.

На 2021 год пришелся транзит газа в Китай в объеме 10,39 миллиарда кубометров. Экспорт российского топлива по трубопроводу "Сила Сибири", таким образом, вырос на 49%.