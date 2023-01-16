РФ поставила в Китай рекордные 15,5 млрд кубометров газа по "Силе Сибири"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал об итогах работы газопровода "Сила Сибири" в 2022 году, по которому топливо поставляли в Китай.

"Увеличены были поставки по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику, объем поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубических метров газа", – заявил Новак.

На 2021 год пришелся транзит газа в Китай в объеме 10,39 миллиарда кубометров. Экспорт российского топлива по трубопроводу "Сила Сибири", таким образом, вырос на 49%.

28 декабря 2022 года российская компания "Газпром" достигла рекордного уровня суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири". Об этом заявил председатель правления Алексей Миллер.

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