Япония с 9 августа введет запрет на экспорт в РФ автомобилей с двигателем более 1,9 литра

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Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа. Об этом заявил министр экономики страны Ясутоси Нисимура.

"Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1 900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей", – приводит его слова РИА Новости.

Нисимура сообщил, что запрет будет введен в рамках мер, которые ограничивают экспорт товаров, укрепляющих промышленную базу России. Он отметил, что министерство экономики страны "внимательно следит за ситуацией на Украине" и во взаимодействии с мировым сообществом приложит все силы для реализации данного запрета.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в санкционный список 13 граждан РФ, в нем также появилось федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек".

До этого в Хельсинки вступили в силу меры ограничения поездок для граждан РФ в страну и через нее в остальную часть Шенгенской зоны. Новые санкции касаются в том числе деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию.