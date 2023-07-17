Великобритания внесла в санкционный список 14 позиций, связанных с РФ

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Великобритания внесла в санкционный список 13 граждан РФ, в нем также появилось федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек". Об этом сообщает правительство страны.

Отмечается, что в список попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правительства Подмосковья Вячеслав Духин, вице-премьер Башкирии Ленар Иванов и политтехнолог Тимофей Сергейцев.

Под санкциями в том числе оказались губернатор Камчатского края Владимир Солодов, журналист Антон Красовский, руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В списки были внесены и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, омбудсмен по правам человека в ДНР Дарья Морозова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко.

Ограничения также были введены в отношении международного детского центра "Артек", который находится на территории Крыма.

Введенные рестрикции запрещают въезд на территорию Великобритании и оказание трастовых услуг. Активы физических лиц и компаний, в случае их обнаружения, будут заморожены правительством страны.

В мае власти Великобритании расширили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц.

На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявлял, что активы РФ, находящиеся в стране, будут заморожены до того момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.

Отмечалось, что Соединенное Королевство планирует обязать подпавших под санкции лиц и компании раскрывать сведения о своих активах в стране. Соответствующий законопроект был направлен на то, чтобы гарантировать, что Россия восстановит Украину.

Также санкции предполагают пожертвования замороженных средств на восстановление Украины.



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