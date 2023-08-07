В МИД РФ выразили Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России

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Министерство иностранных дел РФ выразило протест посольству Японии из-за вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что протест связан с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов ПостРоссии" (организация, признанная нежелательной в России).

В МИД РФ осудили действия Японии и депутатов, которые одобрили "итоговый документ", в котором призывалось к подрыву российской государственности.

Дипломаты обращают внимание на то, что встреча организации не могла быть не замечена японским правительством. Все указывает на то, что власти Японии поддерживают террористические намерения, подчеркнули в министерстве.

Российская сторона пригрозила ответными мерами в случае, если подобная ситуация повторится.

Ранее из заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите НАТО в Вильнюсе стало известно о планах Токио передать Киеву системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Глава японского правительства пообещал и в дальнейшем оказывать Украине нелетальную помощь.

До этого сообщалось, что в тексте итогового заявления с саммита НАТО Россию называют наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.