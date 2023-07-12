Премьер Японии объявил на саммите НАТО о передаче Украине систем обнаружения БПЛА

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Токио передаст Киеву системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите НАТО в Вильнюсе.

Глава японского правительства пообещал и в дальнейшем оказывать Украине нелетальную помощь.

Ранее сообщалось, что в тексте итогового заявления с саммита НАТО Россию называют наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

Страны НАТО также призвали другие государства прекратить оказывать поддержку России в проведении спецоперации. В частности, призыв был обращен к Белоруссии и Ирану.

Саммит Североатлантического альянса стартовал в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков