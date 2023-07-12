12:28Политика
Премьер Японии объявил на саммите НАТО о передаче Украине систем обнаружения БПЛА
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Токио передаст Киеву системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите НАТО в Вильнюсе.
Глава японского правительства пообещал и в дальнейшем оказывать Украине нелетальную помощь.
Ранее сообщалось, что в тексте итогового заявления с саммита НАТО Россию называют наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.
Страны НАТО также призвали другие государства прекратить оказывать поддержку России в проведении спецоперации. В частности, призыв был обращен к Белоруссии и Ирану.
Саммит Североатлантического альянса стартовал в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.
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