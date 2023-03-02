Около 20 млн человек в Аргентине остались без света из-за сбоя на АЭС – СМИ

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Порядка 20 миллионов человек в Аргентине остались без света из-за сбоя в работе атомной электростанции "Атуча" в городе Лима провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщает издание La Nacion.

Сбой произошел из-за аварии на линии электропередач в результате пожара. В целях безопасности работу сервисов на АЭС приостановили.

Отключения света произошли в нескольких провинциях страны. По информации издания, подача электроэнергии может быть восстановлена в течение 48 часов.

В декабре прошлого года аварийное отключение электричества в Париже погрузило в темноту несколько кварталов. Тогда главной причиной неполадок стала авария на трансформаторе. Большую часть последствий удалось устранить после полуночи. Без электроэнергии оставались около 125 тысяч домохозяйств, свет отсутствовал на 53 улицах в двух округах.

До этого вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о перебоях с электроснабжением в стране. Он уточнил, что без электроэнергии остались несколько районов Молдавии, а также столица страны Кишинев.

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