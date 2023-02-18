Жители Киева перекрыли дорогу в одном из районов города из-за отключений света

Фото: ТАСС/AP/Felipe Dana

В одном из киевских районов местные жители перекрыли дорогу в качестве протеста против отключений света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Как уточняется, жители города перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, рядом с жилым комплексом "Барселона". Протестующие перекрывали движение для автомобилей, стояв на пешеходном переходе.

В декабре прошлого года большинство регионов Украины перешли от аварийных к плановым отключениям света.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, отключения света в столице Украины могут продлиться до весны 2023 года. По его словам, власти города стараются восстановить электроснабжение максимально быстро.

Жители Киева перекрыли путь трамваю в знак протеста против отключений света

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