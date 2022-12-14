В большинстве регионов Украины перешли к плановым отключениям света – офис Зеленского

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Большинство регионов Украины перешли от аварийных к плановым отключениям света. Об этом сообщает замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения", – приводят слова Тимошенко РИА Новости.

По его словам, аварийные отключения применялись лишь в нескольких регионах. В ближайшие дни в офисе Зеленского рассчитывают выйти на плановые отключения во всех регионах.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел с президентом США Джо Байденом телефонный разговор, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия стала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал президент России Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Из-за последствий ударов власти Украины столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с чем Киев затребовал помощь у западных партнеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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