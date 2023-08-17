В Ливане отключили электричество из-за неуплаты долгов оператору двух ТЭС

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На всей территории Ливана была прекращена подача электроэнергии из-за отключения двух тепловых электростанций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Électricité du Liban.

Отмечается, что отключение электричества произвел оператор двух ТЭС – Дэйр Аммар и Захрани – в связи с неуплатой задолженностей в валюте. Эти станции являются единственными снабжающими Ливан электроэнергией.

Из-за отключения света вышли из строя различные объекты инфраструктуры страны и станции перекачки воды. В Électricité du Liban заявили, что не контролируют ситуацию, хотя и пытались ее урегулировать с оператором ТЭС.

В мае этого года на Украине произошел сбой в высоковольтной сети, в результате чего частично обесточенными оказались потребители ряда областей.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что сбой произошел по техническим причинам, которые никак не связаны с нехваткой мощности в энергосистеме.