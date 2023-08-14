Жители Махачкалы перекрыли трассу из-за длительного отсутствия воды в домах

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Дагестан"

Около 150 жителей пригорода Махачкалы вечером воскресенья 13 августа перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала, чтобы привлечь внимание к отсутствию воды в их домах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Сегодня, примерно в 20 часов на 470-ом километре ФАД "Астрахань-Махачкала" около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", – указано в сообщении.

На место выехали наряды полиции, чтобы не допустить столкновения между жителями и водителями. Кроме того, на встречу с жителями выехали представители руководства администрации Махачкалы.

Стражи правопорядка сумели погасить конфликт в ходе общения с гражданами, и те впоследствии разошлись по домам.

Движение на трассе было восстановлено, сотрудники полиции продолжают регулировать автомобильное движение для сокращения образовавшегося на дороге затора.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объяснил частые отключения света жаркой погодой. По его словам, системы электроснабжения не готовы к условиям жаркой погоды, а для устранения аварий все службы региона перешли в усиленный режим работы.



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