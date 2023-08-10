Новости регионов: жители Махачкалы вышли на митинг из-за отсутствия электричества

Жители Махачкалы заблокировали центральную улицу города. Люди вышли на стихийный митинг, устав сидеть без света. По их словам, электричества в домах нет уже три дня, а экстренные службы на обращения не реагируют. С собравшимися встретились представители мэрии. Власти винят во всем аномальную жару и просят войти в положение.



Волна подтоплений захлестнула Приморье после обильных дождей. Вода размывает дороги и сносит мосты. В несколько населенных пунктов на машине уже не попасть, там организовали лодочные переправы. Под водой оказались более 300 участков.

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