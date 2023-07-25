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25 июля, 23:45

Происшествия

На греческом острове Родос местные жители начали сами тушить лесные пожары

На греческом острове Родос местные жители начали сами тушить лесные пожары

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Жители греческого острова Родос начали сами тушить лесные пожары

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Жители греческого острова Родос пытаются сами тушить лесные пожары, из-за которых также загорелись некоторые курортные поселки на побережье. Люди заливают пламя с помощью огородных шлангов, бытовых огнетушителей или черпают ведрами воду из моря.

Пожары также полыхают на Сицилии. Огонь вплотную подошел к постройкам и взлетной полосе аэропорта Палермо.

Леса горят в трех провинциях Турции, в том числе в Анталье, где в данный момент находится больше всего иностранных туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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