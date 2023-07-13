"Московский патруль": в Москве арестовали мужчину, устроившего драку в баре

За пьяную драку – в камеру СИЗО. В Москве под арест отправили посетителя бара, который на кулаках решил разобраться с оппонентом, но перестарался.

Бой сняли камеры видеонаблюдения, установленные в центре столицы. На кадрах видно, как несколько человек размахивали руками и о чем-то спорили. Спустя мгновение один из конфликтующих несколько раз ударил по лицу мужчину и отправил его в нокаут.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

