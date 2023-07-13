Блогера Хилми Форкса оштрафовали на 1 тыс руб за хулиганство

Фото: телеграм-канал "ХИЛМИ 🔞"

Блогера Хилми Форкса оштрафовали на 1 тысячу рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

Отмечается, что Форкса признали виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Причины составления протокола не называются. Издание предполагает, что речь идет о драке в кафе "Вкусно и точка", видео с которой появилось в социальных сетях.

Ранее блогера задержали за распространение порнографии. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов")

До этого Преображенский суд Москвы на 2 месяца арестовал треш-блогера Станислава Базарова за оскорбление чувств верующих и изготовление порнографии. По информации СК, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".