Блогера Хилми Форкса задержали по обвинению в распространении порнографии

Фото: instagram(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/hilmi_forks

Блогера Хилми Форкса задержали за распространение порнографии, написала в своем телеграм-канале глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Трансгендер Хилми задержан, возбуждено уголовное дело. <...> Справедливость восторжествовала", – отметила Мизулина.

Как уточнила Мизулина, блогера задержали полицейские на юге Москвы. Причиной стало подозрение в демонстрации и распространении порнографических материалов.

В отношении Хилми Форкса возбудили уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), добавила Мизулина.

По словам главы "Лиги безопасного интернета", против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведется уголовное расследование.

Мизулина поблагодарила сотрудников полиции, а также лично министра внутренних дел Владимира Колокольцева, прокурора города Москвы Дениса Попова и официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее Преображенский суд Москвы на 2 месяца арестовал треш-блогера Станислава Базарова за оскорбление чувств верующих и изготовлении порнографии.

Как до этого отметили в Следственном комитете, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлел, как 28 марта он, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".



Полиция арестовала подозреваемых по делу о распространении порнографии