Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщину, насмерть сбившую осенью прошлого года мать с ребенком на северо-западе столицы, приговорили к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

38-летнюю Наталью Украинскую признали виновной в нарушении за рулем автомобиля правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Кроме того, она лишается права управления транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

Суд установил, что 27 ноября 2022 года на улице Свободы женщина, управляя автомобилем Kia в состоянии наркотического опьянения, столкнулась с трамваем, после чего выехала на тротуар и сбила пешеходов – женщину с двумя детьми. Один из них находился в детской коляске.

В результате аварии мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын умер в машине скорой помощи. Одиннадцатимесячная девочка, находившаяся в коляске в момент столкновения, была госпитализирована с сотрясением мозга.

В январе текущего года отмечалось, что суд решил продлить арест обвиняемой. Женщина, устроившая ДТП, выступала против и просила о назначении домашнего заключения или залога в размере одного миллиона рублей.



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