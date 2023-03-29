Мать мальчика, сбитого депутатом в Татарске, оценила приговор по делу

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Мать мальчика, которого сбил новосибирский экс-депутат Сергей Мамонтов в Татарске Новосибирской области, считает достаточным приговор в виде 10 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ребенок чувствует себя хорошо. Мы вернулись к прежней жизни, в садик на подготовку ходим. По поводу приговора: считаю, что все было в рамках закона. Выше закона не прыгнешь", – сказала Светлана Черноморова.

Она добавила, что, так как ребенок смог восстановиться и все обошлось, она согласна с вынесенным судом вердиктом. Женщина подчеркнула, что рассуждала бы иначе, если ситуация сложилась намного хуже.

"Мы не общались, только вот на судах встречались. До суда он возместил полностью моральный ущерб", – отметила Черноморова.

В течение трех месяцев мальчик проходил контрольные обследования в Новосибирске, а также посещал экспертизу по уголовному делу. Мамонтов в том числе возместил стоимость билетов на дорогу, заключила мать ребенка.

Авария произошла 30 октября 2022 года. Мамонтов, находясь за рулем автомобиля Toyota RAV4, наехал на ребенка 2016 года рождения. После случившегося он вышел из салона машины, осмотрел пострадавшего и уехал. Мальчик получил травмы разной степени тяжести.

Машина депутата была объявлена в розыск, но спустя некоторое время он сам пришел в отдел полиции и рассказал о ДТП. Медосвидетельствование показало, что мужчина в момент происшествия был трезв.

3 ноября 2022 года Мамонтов был исключен из партии "Единая Россия", после чего он сдал депутатский мандат.

Позже мировой судья освободил Мамонтова от уголовной ответственности. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.



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