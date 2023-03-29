Стали известны подробности убийства женщины группой подростков в Балашихе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьница из Балашихи могла заказать своим несовершеннолетним друзьям убийство матери на фоне конфликта из-за молодого человека. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, девочка привела домой своего молодого человека и начала с ним фактически сожительствовать, что не понравилось ее матери. На фоне этих событий в семье начали возникать ссоры. После очередного конфликта школьница якобы решила убить родительницу, а совершить преступление предложила своим друзьям. Источник указал, что возлюбленные пообещали заплатить знакомым 350 тысяч рублей.

После убийства подростки якобы не знали, что делать с телом, поэтому вернулись в квартиру только через два дня. По словам собеседника издания, им удалось соорудить конструкцию, напоминающую носилки. Они завернули тело убитой женщины в простыню, погрузили на носилки и отнесли во двор дома, оставив ее у мусорных контейнеров. Труп нашли 26 марта случайные прохожие.

Источник уточнил, что девочка жила без отца, но ее семья ничем не выделялась. Школьница не стояла ни на каких учетах до произошедшего.

Подозреваемыми в совершении преступления оказались подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Всех четверых задержали. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, подростки совершили преступление 24 марта. Дочь убитой вместе с молодым человеком впустили друзей в квартиру, где они стали дожидаться возвращения женщины. В следственном управлении добавили, что один из подростков задушил мать подруги, когда та вошла в квартиру.



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