12:41Происшествия
Школьница из Балашихи заказала друзьям убийство матери
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Школьница из Балашихи подговорила друзей, чтобы они помогли ей убить собственную мать. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области сообщает о происшествии в своем телеграм-канале.
Выяснилось, что у 14-летней девочки произошел конфликт с матерью, после чего она попросила своего знакомого помочь ей расправиться с женщиной. В свою очередь, молодой человек пообещал двоим своим друзьям 350 тысяч рублей, если они совершат убийство.
"24 марта 2023 года девушка и ее знакомый впустили злоумышленников в квартиру, расположенную в городе Балашихе, после чего они стали дожидаться прихода женщины. Как только она вошла в квартиру, один из злоумышленников напал на нее, после чего совершил ее убийство путем удушения", – говорится в публикации.
Затем подростки сбежали. Они вернулись в квартиру только спустя два дня, чтобы избавиться от тела. Злоумышленники вынесли труп ночью к мусорным контейнерам, которые стояли недалеко от дома. Там прохожие и нашли тело женщины.
Подозреваемые были задержаны правоохранителями. Граждан 2009, 2006 и 2007 годов рождения обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Специалисты изучили место происшествия, допросили подростков и проверили их показания.
"Назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрические, биологические и молекулярно-генетическая", – сообщили следователи.
Ранее школьница в Химках попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей.
Следователи завели уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.
В прокуратуре отметили, что ссора произошла между пятиклассницами во время перемены. Они начали выяснять отношения около 11:00 в школьном туалете. Одна из девочек нанесла другой колото-резаные ранения ножом, который она принесла из дома.
"Московский патруль": подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!