Школьница из Балашихи заказала друзьям убийство матери

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Школьница из Балашихи подговорила друзей, чтобы они помогли ей убить собственную мать. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области сообщает о происшествии в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что у 14-летней девочки произошел конфликт с матерью, после чего она попросила своего знакомого помочь ей расправиться с женщиной. В свою очередь, молодой человек пообещал двоим своим друзьям 350 тысяч рублей, если они совершат убийство.

"24 марта 2023 года девушка и ее знакомый впустили злоумышленников в квартиру, расположенную в городе Балашихе, после чего они стали дожидаться прихода женщины. Как только она вошла в квартиру, один из злоумышленников напал на нее, после чего совершил ее убийство путем удушения", – говорится в публикации.

Затем подростки сбежали. Они вернулись в квартиру только спустя два дня, чтобы избавиться от тела. Злоумышленники вынесли труп ночью к мусорным контейнерам, которые стояли недалеко от дома. Там прохожие и нашли тело женщины.

Подозреваемые были задержаны правоохранителями. Граждан 2009, 2006 и 2007 годов рождения обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Специалисты изучили место происшествия, допросили подростков и проверили их показания.

"Назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрические, биологические и молекулярно-генетическая", – сообщили следователи.

Ранее школьница в Химках попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей.

Следователи завели уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.

В прокуратуре отметили, что ссора произошла между пятиклассницами во время перемены. Они начали выяснять отношения около 11:00 в школьном туалете. Одна из девочек нанесла другой колото-резаные ранения ножом, который она принесла из дома.



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