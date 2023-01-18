В Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона – СМИ

Фото: depositphotos/TKKurikawa

В Японии тринадцатилетняя девочка подозревается в убийстве своей матери из-за смартфона. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации издания, инцидент произошел в начале недели в префектуре Сидзуока. Полиция прибыла на вызов в один из домов и обнаружила в спальне на втором этаже тело 40-летней женщины, а также окровавленный нож.

Очевидцы указали на ребенка, после этого полицейские допросили девочку. Она призналась, что убила мать, поскольку у них был конфликт из-за гаджета.

"У матери подтверждены множественные колото-резаные раны на шее. Полиция подозревает, что убийство произошло в то время, когда женщина спала", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Поскольку девочке еще не исполнилось 14 лет, когда возможно уголовное преследование, ее поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей.

Ранее сообщалось, что на Аляске 15-летний подросток застрелил троих детей, а после покончил с собой. Инцидент произошел в городе Фэрбэнкс. Взрослых в момент трагедии в доме не было.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!