Житель Кубани получил пожизненный срок за убийство знакомой и ее внучки ножницами

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Краснодарский краевой суд признал виновным 41-летнего местного жителя в убийстве пожилой женщины и ее 13-летней внучки. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление произошло в мае 2020 года. Злоумышленник, находясь в доме своей 61-летней знакомой в Апшеронске, похитил у нее 37 тысяч рублей и скрылся с места преступления. В июне этого же года он вновь пришел в гости и устроил скандал, а затем нанес женщине удар портняжными ножницами.

"После совершения убийства в комнату на шум зашла ее 13-летняя внучка, которая, увидев труп своей бабушки, <...> стала кричать, что вызовет сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

После этого злоумышленник нанес девочке два удара ножницами в грудную клетку. Смерть ребенка наступила на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Убийство двух лиц, в том числе малолетней". Осужденный будет отбывать срок в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что суд арестовал жителя Москвы, который устроил поджог квартиры с женщиной и двухлетним ребенком внутри. Злоумышленник облил входную дверь жилья растворителем для красок и бросил спичку.

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