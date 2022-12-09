Суд арестовал россиянина, устроившего поджог квартиры с женщиной и ребенком внутри

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

32-летнего Артема Неклюдова, который устроил поджог квартиры с женщиной и ребенком внутри, арестовали на два месяца. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом") УК РФ. Злоумышленника заключили под стражу до 7 февраля 2023 года.

В суде Неклюдов сообщил, что сожалеет о случившемся.

Возгорание в квартире столичного дома на улице Демьяна Бедного началось утром 6 декабря. Злоумышленник облил входную дверь жилья растворителем для красок и поджег спичкой. В результате пожара пострадали 24-летняя женщина и ее двухлетний сын.

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