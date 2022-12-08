Причиной пожара в столичной квартире, где пострадали мать и двухлетний сын, стал поджог

Фото: телеграм-канал SHOT

В Москве 24-летняя женщина и ее двухлетний сын пострадали при пожаре, который произошел в результате поджога. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Возгорание началось в квартире дома на улице Демьяна Бедного утром 6 декабря. По данным прокуратуры, 32-летний мужчина поджег входную дверь жилья.

Женщину с ребенком госпитализировали, а подозреваемого задержали. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 30 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом"). Прокуратура проконтролирует расследование дела.

Ранее сообщалось, что в квартире девятиэтажного дома № 21 на Новоясеневском проспекте произошел пожар. После ликвидации возгорания на балконе нашли тело женщины, которая проживала в квартире с сыном и матерью.



Прокуратура выяснит причины и обстоятельства пожара в доме на Новоясеневском проспекте

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