11:27Происшествия
Причиной пожара в столичной квартире, где пострадали мать и двухлетний сын, стал поджог
Фото: телеграм-канал SHOT
В Москве 24-летняя женщина и ее двухлетний сын пострадали при пожаре, который произошел в результате поджога. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Возгорание началось в квартире дома на улице Демьяна Бедного утром 6 декабря. По данным прокуратуры, 32-летний мужчина поджег входную дверь жилья.
Женщину с ребенком госпитализировали, а подозреваемого задержали. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 30 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом"). Прокуратура проконтролирует расследование дела.
Ранее сообщалось, что в квартире девятиэтажного дома № 21 на Новоясеневском проспекте произошел пожар. После ликвидации возгорания на балконе нашли тело женщины, которая проживала в квартире с сыном и матерью.
Прокуратура выяснит причины и обстоятельства пожара в доме на Новоясеневском проспекте
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