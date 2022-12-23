Суд закрыл дело сбившего ребенка под Новосибирском экс-депутата

Фото: телеграм-канал "Mash Siberia"

Мировой судья в Новосибирской области освободил от уголовной ответственности бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на автомобиле ребенка и покинул место ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента по региону.

"Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон", – сообщил представитель управления.

ДТП произошло вечером 30 октября. Мамонтов наехал на автомобиле Toyota RAV4 на ребенка 2016 года рождения. После этого он вышел из машины, осмотрел пострадавшего и уехал.

Автомобиль объявили в розыск, но позднее Мамонтов сам пришел в отдел полиции. Депутата арестовали на 11 суток. Он также был исключен из "Единой России".

16 ноября Мамонтова лишили водительских прав на полтора года.



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