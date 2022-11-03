Новосибирского депутата исключили из "Единой России" после ДТП с ребенком

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на автомобиле шестилетнего мальчика и покинул место ДТП, исключили из "Единой России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального исполкома партии Юлию Швец.

"Исключили из партии", – сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел 30 октября. В Сеть попало видео, на котором мужчина сбил ребенка на автомобиле, затем осмотрел пострадавшего и покинул место происшествия.

После огласки инцидента в ЕР заявили, что Мамонтов будет исключен из партии.

Позже делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его поручению ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.



Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

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