16:32Происшествия
Новосибирского депутата исключили из "Единой России" после ДТП с ребенком
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на автомобиле шестилетнего мальчика и покинул место ДТП, исключили из "Единой России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального исполкома партии Юлию Швец.
"Исключили из партии", – сказала собеседница агентства.
Инцидент произошел 30 октября. В Сеть попало видео, на котором мужчина сбил ребенка на автомобиле, затем осмотрел пострадавшего и покинул место происшествия.
После огласки инцидента в ЕР заявили, что Мамонтов будет исключен из партии.
Позже делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его поручению ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области
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