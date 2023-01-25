Муж погибшей в ДТП на улице Свободы рассказал о жизни после трагедии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Супруг женщины, погибшей во время ДТП на улице Свободы в ноябре прошлого года, рассказал, как сегодня складывается его жизнь. По словам мужчины, первое время ему было тяжело, однако он справляется, а утешением для него стала дочь, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Первое время без Лены (погибшей. – Прим. ред.) было тяжело, сейчас становится чуть легче. <...> Дочка для меня – это настоящее солнце. <...> Живу ради нее", – поделился Имран.

Он добавил, что сейчас девочка, которой в момент ДТП было 11 месяцев, уже ходит и даже может сказать несколько слов. По словам мужчины, ему на помощь в вопросе воспитания ребенка всегда готовы прийти родственники, однако он старается справляться сам.

Как отмечает издание, смерть жены Имрана оплакивали все соседи, они помогли собрать средства на похороны и пытались поддерживать вдовца. Похоронили его супругу в подмосковной Лобне с соблюдением мусульманских традиций.

Говоря о возможном приговоре виновнице смертельного ДТП Наталье Украинской, который по желанию родственников погибшей может быть смягчен или ужесточен, Имран заявил, что не планирует настаивать на строжайшем приговоре.

"Мне важно, чтобы виновная быстрее вышла на свободу и работала, имела возможность выплачивать компенсации", – объяснил он свою позицию.

Вечером 27 ноября прошлого года на улице Свободы в Москве Наталья Украинская, находясь за рулем Kia, вылетела на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. Мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Выжила только годовалая девочка, ее спасла коляска.

Позже выяснилось, что Украинская в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения. 29 ноября суд заключил виновницу аварии под стражу, а затем продлил арест до 27 февраля.



Потерявший жену и ребенка мужчина обратился к виновнице ДТП на улице Свободы

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