Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость евро на Московской бирже поднялась до 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Данные о стоимости единицы евро были получены в 15:40 по московскому времени. Валюта прибавила в цене 2 рубля, достигнув стоимости в 97,1 рубля.

Между тем доллар достиг 89,25 рубля (+1,68 рубля), юань – 12,26 рубля (+20 копеек).

Утром 30 июня на Мосбирже зафиксировали рост стоимости иностранной валюты до 96,19 рубля. Показатель стал рекордным с 29 мая прошло года. В свою очередь, доллар подорожал до 89,19 рубля.

В свою очередь, инвестор Федор Сидоров ранее объяснил, что рост евро связан сразу с несколькими факторами. По его словам, на стоимости европейской валюты сказывается сокращение экспортных и увеличение импортных потоков. Роль также играют дефицит бюджета и колебания денежной массы.



Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года