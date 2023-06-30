Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта прошлого года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Согласно данным на 14:15 по московскому времени, курс доллара вырос на 1,62 рубля и достиг отметки в 89,19 рубля. Юань увеличился на 18 копеек, до 12,23 рубля. Курс евро подорожал на 1,71 рубля, до 96,81 рубля.

В 09:18 стоимость доллара на Мосбирже составляла 88,07 рубля. Иностранная валюта поднялась выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Уже в 09:31 курс доллара составил 88,52 рубля.

Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года