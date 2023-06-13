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16:51

Экономика

Эксперт объяснил рост курса евро выше 90 рублей

Фото: 123RF/pabloavanzini

Курс евро уже поднимался в апреле, напомнил инвестор Федор Сидоров, объяснив, что причина роста европейской валюты заключается в совокупности сразу нескольких факторов. Об этом пишет RT.

"Имеет значение сокращение экспортных потоков, а также активное восстановление импорта. Свою роль, безусловно, играют дефицит бюджета и колебания денежной массы", – отметил он.

Во вторник, 13 июня, около 10:11 по московскому времени курс евро поднялся до 90 рублей впервые с 28 апреля. По данные торгов Московской биржи, европейская валюта дошла до 90,10 рубля.

В свою очередь, примерно в 12:03 курс доллара превысил отметку в 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года. В это же время юань достиг 11,73 рубля (+17 копеек), а евро вырос в цене до 90,81 рубля (+1,84 рубля).

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев рассказал, что курс доллара не превысит показатель в 100 рублей в этом году. По его мнению, властям выгоден достаточно слабый курс рубля, так как это поможет лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти.

Российские банки стали сокращать количество валютных счетов

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