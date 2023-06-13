Курс доллара превысил 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил отметку в 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Около 12:03 по московскому времени курс доллара вырос на 1,46 рубля, до 84,09 рубля. В это время юань достиг 11,73 рубля (+17 копеек), а евро вырос в цене до 90,81 рубля (+1,84 рубля).

До этого доллар превысил отметку в 83 рубля. Приобрести иностранную валюту можно было за 83,03 рубля. Подобного показателя американская валюта достигла впервые с 7 апреля.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев ранее предположил, что в конце июня текущего года доллар не превысит 82 рублей. Ожидать существенного роста американской валюта не следует, утверждал эксперт. По его словам, оказать влияние на рост доллара могли неблагоприятные новости.



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