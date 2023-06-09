Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 7 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 09:42 по московскому времени курс американской валюты вырос на 43 копейки, до 83,03 рубля. В это же время юань подорожал на 5 копеек, до 11,65 рубля. В свою очередь, курс евро вырос на 39 копеек, до 89,48 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что предполагаемого падения курса национальной валюты ожидать не стоит. Он утверждал, что в дальнейшем доллар будет торговаться за 81 рубль с небольшим плюсом.

Накануне рубль также продемонстрировал послабление к доллару. Так, курс американской валюты в ходе открытия торгов на Московской бирже поднялся выше 82 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 17 апреля.

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