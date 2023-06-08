Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В 17:14 по московскому времени евро прибавлял 1,55%, дойдя до 89 рублей. Уже к 17:20 курс ускорил рост до 89,07 рубля. В это же время курс американской валюты остановился на показателе в 82,73 рубля, а юань рос до 11,605 рубля.

Утром в четверг, 8 июня, рубль показал послабление к доллару. Так, курс американской валюты в ходе открытия торгов поднялся выше 82 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 17 апреля. В это же время евро поднялся на 0,44%, до 88,04 рубля.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что курс доллара не преодолеет показатель в 100 рублей в этом году. Он считает, что властям выгоден достаточно слабый курс рубля, так как это поможет лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти.

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