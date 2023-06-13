Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся до 90 рублей впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 10:11 по московскому времени курс евро повысился на 95 копеек, до 89,92 рубля. Минутами ранее европейская валюта преодолела показатель в 90 рублей, дойдя до 90,10 рубля.

В это же время курс юаня вырос на 4 копейки, до 11,60 рубля, доллара – на 62 копейки, до 83,26 рубля.

Несколько дней назад рубль также показал послабление к евро. Так, курс поднялся выше 89 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 28 апреля.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что предполагаемого падения курса национальной валюты ожидать не стоит. По его словам, в дальнейшем доллар будет торговаться за 81 рубль с небольшим плюсом.

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