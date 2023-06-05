Экс-министр экономики РФ рассказал о курсе доллара на этот год

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Курс американской валюты не преодолеет показатель в 100 рублей в 2023 году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на слова экс-министра экономики России Андрея Нечаева.

По его словам, властям выгоден достаточно слабый курс рубля, так как это поможет лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Однако, подчеркнул экс-министр, если американская валюта будет выше 100 рублей, то это лишь подтолкнет инфляцию вперед. На этом фоне власти будут вынуждены компенсировать гражданам рост цен за счет выплат из бюджета.

"Едва ли доллар превысит 100 рублей, по крайней мере, в этом году. Хотя сразу после начала событий на Украине он взлетел гораздо выше. И вероятность того, что он будет 150 рублей, экспертам казалась гораздо выше, чем вероятность 50 рублей", – заявил он.

Дальнейший курс будет зависеть от длительности противостояния на Украине. Также на колебания повлияют санкции в отношении РФ и ограничения по параллельному импорту, поделился Нечаев.

Вместе с этим он рассказал, что на стороне "крепкого" рубля играют такие факторы, как ограничение импорта продукции в Россию. Так, отечественные фирмы меньше покупают американскую валюту для закупки товаров, что является причиной ослабления спроса на доллар в России. Кроме того, тем компаниям, которые покидают российский рынок, не дают мгновенно продать свои активы, что также играет в пользу рубля.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в июне будет в районе 80 рублей. По его мнению, в этом месяце можно не ожидать понижения российской валюты к американской, как и значительного повышения.

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