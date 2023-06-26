Эксперт заявил о наличии у властей РФ рычагов, чтобы опустить доллар ниже 85 рублей

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Курс доллара не вырастет до уровня 90 рублей, у властей есть достаточно рычагов для его снижения ниже 85 рублей, сообщил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.

По его мнению, сейчас курс доллара и юаня зависит от действий властей по экономическим вопросам. Эксперт предположил, что в ближайшие дни они займут выжидательную позицию, и уже потом примут решение по стабилизации курса.

"Что касается курса 90 рублей, он подрывает усилия властей по сдерживанию инфляции, и денежные власти предпримут меры, например, на время ограничат валютную конвертацию для нерезидентов. Поэтому я не верю, что курс устойчиво закрепится на уровне 90 рублей за доллар или выше", – заявил Верников.

Курс доллара в начале торгов понедельника, 26 июня, поднялся выше 86 рублей впервые с 30 марта прошлого года. На 07:08 американская валюта торговалась по 86,48 рубля. Также евро подорожало на 2,1 рубля – до 94,4 рубля, превысив отметку в 94 рубля впервые с 7 апреля этого года. Помимо этого, повысился курс юаня на 22 копейки, он торговался по 11,94 рубля.

Экономист Алексей Вязовский рассказал россиянам, когда следует ожидать роста курса рубля. Он усомнился, что американская валюта может подняться выше 86 рублей. При этом он добавил, что в этом случае после роста произойдет "отскок".