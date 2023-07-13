СК просит заочно арестовать экс-замминистра энергетики Милова по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Владимир Милов признан в России иноагентом)

Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать соратника блогера Алексея Навального и бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан в РФ СМИ-иноагентом), обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Милов объявлен в международный розыск. Судебное заседание по его делу начнется в ближайшее время.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и экс-главу сервиса "Яндекс Лавка" Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации. Кроме того, Красильщику запрещено администрировать интернет-ресурсы четыре года.

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