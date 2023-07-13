Суд признал законным приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной

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Тульский областной суд подтвердил приговор подельникам убийцы журналистки и философа Дарьи Дугиной. Об этом сообщает газета "Известия".

В мае Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, которых обвиняют в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной скрылись из РФ. Мужчины частично признали вину.

В прошлом августе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ выяснили, что к убийству девушки причастны спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии.



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