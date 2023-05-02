Суд вынес приговоры обвиняемым в подделке документов при организации убийства Дугиной

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Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, обвиняемых в подделке документов при организации убийства Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

Сучкова и Кузнецова обвинили в том, что те подделали свидетельство о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной скрылись из РФ. В минувшем апреле стало известно, что они частично признали свою вину. При этом они отмечали, что не понимали, что документы, которые они помогли подделать, будут использованы для сокрытия более тяжкого преступления.

В августе прошлого года автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ позднее заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии. В ноябре 2022 года Вовк была объявлена в международный розыск и заочно арестована.



Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной