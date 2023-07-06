Актера фильмов "Прогулка" и "Питер FM" Павла Баршака избили в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Павел Баршак"

Злоумышленники избили на юго-западе Москвы российского актера Павла Баршака. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Инцидент произошел на Нагорной улице в ночь на четверг. Неизвестные избили актера Павла Баршака, он был доставлен в больницу с травмами головы", – сказал источник.

В экстренных службах добавили, что обстоятельства происшествия уточняются, мотивы злоумышленников расследуются. Полиция организовала проверку по данному факту.

Актер известен зрителям по картинам "Прогулка" и "Питер FM". Помимо этого, Баршак снимался в сериалах "Каменская" и "Убойная сила".

Ранее стало известно, что Калининградский областной суд отменил приговор предпринимателю Владимиру Семенову за избиение актера Павла Прилучного. Сам инцидент произошел в конце ноября 2020 года.

Прилучного госпитализировали в многопрофильное отделение столичной городской клинической больницы имени Пирогова. По информации прессы, актер попал в больницу с переломом черепа. Он рассказал врачам, что ударился при падении, однако в интернете распространилась информация, что Прилучного избили.