СК начал проверку по факту ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб подросток

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичные следователи начали доследственную проверку по факту ДТП на улице Дорожной в Новой Москве, в котором погиб подросток. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным СК, трое подростков на скутере переезжали дорогу по пешеходному переходу. В этот момент водитель мотоцикла, двигаясь по противоположной стороне улицы, совершил столкновение с несовершеннолетним, управлявшим скутером.

В данный момент следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, в ближайшее время сотрудники СК инициируют передачу материалов по факту аварии из органов полиции.

О ДТП с участием мотоцикла и скутера на улице Дорожной стало известно вечером 22 июня. В результате аварии погиб один из подростков.

Кроме того, различные травмы получили водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир скутера. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.